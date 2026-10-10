Donnie Wahlberg, Boston Blue Showrunners Unpack Danny's Promotion, Henry's Return, And Blue Bloods Legacy Fueling Season 2

Video: Boston Blue's Donnie Wahlberg talks with TVLine about Danny's promotion, Henry Reagan's return, and the Blue Bloods legacy shaping Season 2.
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