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Упражнения, которые могут помочь уменьшить воспаление

Упражнения, которые могут помочь уменьшить воспаление

Воспаление в нашем организме - одна из тех тем, которые могут быть сложными. Это связано с тем, что оно необходимо нашему организму для борьбы с болезнями и недомоганиями, но слишком большое его количество может пагубно сказаться на нашем здоровье.

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