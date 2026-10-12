ЕСПЧ признал незаконным обыск и изъятие техники у азербайджанского журналиста

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 6 октября 2026 года опубликовал решение по делу «Анар Мамедов против Азербайджана», в котором признал нарушение свободы выражения мнения, права на частную жизнь и права собственности заявителя — журналиста и главного редактора сайта criminal.
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