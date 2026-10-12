ЕСПЧ признал незаконным обыск и изъятие техники у азербайджанского журналиста

Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка (ЕСПЧ) 6 октяб­ря 2026 года опуб­ли­ко­вал реше­ние по делу «Анар Маме­дов про­тив Азер­бай­джа­на», в кото­ром при­знал нару­ше­ние сво­бо­ды выра­же­ния мне­ния, пра­ва на част­ную жизнь и пра­ва соб­ствен­но­сти заяви­те­ля — жур­на­ли­ста и глав­но­го редак­то­ра сай­та criminal.