Как сообщается, СК не стал возбуждать дело против Пугачёвой и Галкина* по статье о фейках. Следственный комитет, понимаете ли, не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* по статье о фейках против российской армии и вернул материалы в столичное ГУ МВД.
СК, пересмотри своё решение по Галкину и Пугачёвой!
Комментарии
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М
Мария
Видимо, в СК свили гнездо педерасты. Это очень сплочённое лобби!
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18 час.
СК
Светлана Касьянова
Видимо, так и есть!
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17 час.
ТП
Татьяна Полякова
Видимо , там большие поклонники "творчества" пугалкиных .
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17 час.
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