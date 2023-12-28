Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
    Гомиков, лесбиянок и прочую мерзость прощать не наше дело-если изменятся Бог простит,а по Человечески Гнать поганой м...Поверим и простим...
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    ...свинья останется свиньёй, хоть назови её Собчак (... или Лолитой)...❗Поверим и простим...
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    Но и наши руководители и законотворцы тоже ещё те специалисты бить по хвостам. При этом сами, можно не сомневаться, н...Халява кончилась....

СК, пересмотри своё решение по Галкину и Пугачёвой!

СК, пересмотри своё решение по Галкину и Пугачёвой!

Как сообщается, СК не стал возбуждать дело против Пугачёвой и Галкина* по статье о фейках. Следственный комитет, понимаете ли, не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* по статье о фейках против российской армии и вернул материалы в столичное ГУ МВД.

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Комментарии
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М
Мария
Видимо, в СК свили гнездо педерасты. Это очень сплочённое лобби!
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18 час.
СК
Светлана Касьянова
Видимо, так и есть!
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17 час.
ТП
Татьяна Полякова
Видимо , там  большие  поклонники  &quot;творчества&quot;   пугалкиных .
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17 час.

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