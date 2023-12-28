СК, пересмотри своё решение по Галкину и Пугачёвой!

Как сообщается, СК не стал возбуждать дело против Пугачёвой и Галкина* по статье о фейках. Следственный комитет, понимаете ли, не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* по статье о фейках против российской армии и вернул материалы в столичное ГУ МВД.