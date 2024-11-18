Молчала с 91-го года? Азиза заявила о готовности дать показания по делу убийства Талькова

Давняя история об убийстве Талькова, разгоревшаяся в 1991 году, разгорается с новой силой. Не так давно Наташа Королева дала показания по делу, а теперь, наученная опытом коллеге по сцене Азиза решила сделать то же самое.
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