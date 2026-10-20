Открыть цифровой кошелёк можно в 12 ведущих банках, охватывающих более 80% платежного рынка. В их число входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, Россельхозбанк, Юникредит банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и банк «Дом.
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