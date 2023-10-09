Башкан Гуцул: правящая партия PAS и президент Санду хотят лишить Гагаузию ресурсов для развития

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) и глава государства Майя Санду предпринимают попытки лишить автонмию ресурсов для развития, включая урезание социальных и инфраструктурных проектов.
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