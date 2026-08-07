Всему виной соцсети и гонка за успехом? Россиянам нужно зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, чтобы избавиться от чувства зависти

Всему виной соцсети и гонка за успехом? Россиянам нужно зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, чтобы избавиться от чувства завистиКаждый пятый россиянин регулярно испытывает зависть, а половина граждан сталкивается с этим чувством время от времени.