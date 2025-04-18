Овечкин повторил рекорд Хоу по голам в НХЛ за сезон в возрасте 39 лет и старше

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет и старше, принадлежащий Горди Хоу.
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