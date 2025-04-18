Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    И Макаревич, и Пугачиха, и Хаматова и прочие гниды - как в 1946-м - все выступят!!!Андрей Макаревич ...
  • Федор Родников
    Старый облезлый козёл.Андрей Макаревич ...
  • александр крот
    Это и есть российское оброзование все дозволеность ....родители откупят отмажут...офицер наказал он маме звонит...ужасBAZA: около 100 в...

Овечкин повторил рекорд Хоу по голам в НХЛ за сезон в возрасте 39 лет и старше

Овечкин повторил рекорд Хоу по голам в НХЛ за сезон в возрасте 39 лет и старше

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет и старше, принадлежащий Горди Хоу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх