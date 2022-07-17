Дюбуа хочет играть за «Монреаль», об этом сказал его агент. Клуб обсуждал обмен с «Виннипегом», но пока безуспешно

Агент Пьера-Люка Дюбуа заявил, что нападающий хочет играть за «Монреаль». «Монреаль – это город, в котором он, вероятно, хотел бы… Знаете, я могу сказать об этом, потому что у него нет контракта на данный момент – он ограниченно свободный агент.