Главное здание СК России впервые стало местом преступления

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Главное здание центрального аппарата Следственного комитета России в Москве впервые признано местом преступления, поскольку там, по версии обвинения, замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ведомства Александр Избенко совершал хищения вещдоков.