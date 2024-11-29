Главное здание СК России впервые стало местом преступления

Главное здание центрального аппарата Следственного комитета России в Москве впервые признано местом преступления, поскольку там, по версии обвинения, замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ведомства Александр Избенко совершал хищения вещдоков.
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