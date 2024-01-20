Посол Барбин: Оставшиеся в РФ датские компании не собираются уходить

Датские фирмы, продолжающие работать на территории РФ, не планируют уходить из страны. Об этом в субботу, 20 января, посол России в Дании Владимир Барбин проинформировал в беседе с агентством РИА Новости.
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