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Подачу кислорода по основной схеме восстановят в больнице Владикавказа в течение 1–2 дней

Подачу кислорода по основной схеме восстановят в больнице Владикавказа в течение 1–2 дней

Подачу кислорода по основной схеме в больнице Владикавказа, где накануне после поломки кислородной системы погибли девять пациентов с COVID-19, восстановят в течение 1–2 дней, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

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