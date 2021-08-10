Подачу кислорода по основной схеме восстановят в больнице Владикавказа в течение 1–2 дней

Подачу кислорода по основной схеме в больнице Владикавказа, где накануне после поломки кислородной системы погибли девять пациентов с COVID-19, восстановят в течение 1–2 дней, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
Подачу кислорода по основной схеме в больнице Владикавказа, где накануне после поломки кислородной системы погибли девять пациентов с COVID-19, восстановят в течение 1–2 дней, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
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