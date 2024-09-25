Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда РФ

Валентина Матвиенко избрана на пост председателя Совета Федерации РФ. Сенаторы приняли решение путем голосования на первом заседании осенней сессии СФ в среду, 25 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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