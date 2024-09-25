Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда РФ

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда РФ

Валентина Матвиенко избрана на пост председателя Совета Федерации РФ. Сенаторы приняли решение путем голосования на первом заседании осенней сессии СФ в среду, 25 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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