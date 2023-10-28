Как снимали фильм "Факультет" (1998): кадры со съемок и интересные факты

Сегодня мне хотелось бы вспомнить фильм "Факультет" 1998 года, снятый Робертом Родригезом. В подростковом возрасте этот фильм мне очень понравился и открыл для меня таких актеров как Элайджа Вуд и Джош Харнетт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии