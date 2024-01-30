⚡ Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на 4 года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021, в том числе лишил золота командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.