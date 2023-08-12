Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

  • Эдуард Щетинин
    Почему СМИ вечно предлагает фото с Путиным 20-летней давности??? Вы бы ещё опубликовали фото, где Путин в форме подво...Путин: все сотруд...
  • БОРИС ОСИПОВ
    Бла.бла.бла,Конченый Идиот!Пушков: Запад жаж...
  • Александр Кондаков
    а шо вы хотите от ЕВРЕЯ???Зеленский выступи...

Шойгу посетил северные рубежи страны

Шойгу посетил северные рубежи страны

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, а также совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля совместно с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх