Калужане оказались в опасности из-за засоренных дымоходов

В 12 многоквартирных домах Калужской области отремонтировали дымоходы и вентканалы после выявленных нарушений, угрожающих жизни и здоровью гражданПрокуратура проверила, как обслуживающие и управляющие организации в Калужской области содержат внутридомовое газовое оборудование в многоквартирных домах и нашла ряд нарушений, потенциально опасных для жизней людей.