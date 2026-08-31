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Калужские новости

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Калужане оказались в опасности из-за засоренных дымоходов

Калужане оказались в опасности из-за засоренных дымоходов

В 12 многоквартирных домах Калужской области отремонтировали дымоходы и вентканалы после выявленных нарушений, угрожающих жизни и здоровью гражданПрокуратура проверила, как обслуживающие и управляющие организации в Калужской области содержат внутридомовое газовое оборудование в многоквартирных домах и нашла ряд нарушений, потенциально опасных для жизней людей.

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