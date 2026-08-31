Калужане оказались в опасности из-за засоренных дымоходов

В 12 многоквартирных домах Калужской области отремонтировали дымоходы и вентканалы после выявленных нарушений, угрожающих жизни и здоровью гражданПрокуратура проверила, как обслуживающие и управляющие организации в Калужской области содержат внутридомовое газовое оборудование в многоквартирных домах и нашла ряд нарушений, потенциально опасных для жизней людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
- И ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым