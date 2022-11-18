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Три недели после мобилизации в Петербурге: нарушений больше, виновные не замечены

Три недели после мобилизации в Петербурге: нарушений больше, виновные не замечены

Пошла четвертая неделя после завершения мобилизационных процессов в Петербурге: информация о нарушениях, допущенных во время призыва и отправки горожан в армию, продолжает поступать, но о виновных в этих нарушениях сведений как не было, так и нет.

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