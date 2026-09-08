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SPLETNIK

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Юлия Снигирь снялась в новой фотосессии

Юлия Снигирь снялась в новой фотосессии

43-летняя Юлия Снигирь снялась в новой фотосессии. На фото, опубликованных в инстаграме*, актриса позирует в красном платье с разрезом на бедре и в парике.

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