Прокуратура Подмосковья расследует случай кибермошенничества на 5 млн рублей

КРАСНОГОРСК, 7 мая, ФедералПресс. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль расследование дела о крупном мошенничестве, жертвой которого стал 72-летний житель Дмитрова, лишившийся более 5 млн рублей в результате действий телефонных аферистов, сообщили в надзорном ведомстве.