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Пушилин допустил, что Западу может быть выгодно устранение Зеленского

Пушилин допустил, что Западу может быть выгодно устранение Зеленского

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин допустил, что устранение президента Украины Владимира Зеленского может быть выгодно западным странам — в частности, для обвинения в этом Российской Федерации.

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