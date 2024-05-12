Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин допустил, что устранение президента Украины Владимира Зеленского может быть выгодно западным странам — в частности, для обвинения в этом Российской Федерации.
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