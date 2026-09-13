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Матч чемпионата Нидерландов прервали после нападения на футболиста в подтрибунном помещении

Матч пятого тура третьего по силе дивизиона чемпионата Нидерландов между «Эйсселмервогелсом» и ГВВВ был прекращен после первого тайма из-за нападения на защитника хозяев Кьермо Дюмая, сообщает De Gelderlander.

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