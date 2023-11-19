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Впервые Россией были применены изделия - "Кассетные Термические Боеприпасы"

Впервые Россией были применены изделия - "Кассетные Термические Боеприпасы"

Кассетная авиационная бомба РБК-500 Доброе утро. В связи с тем, что последнее время с противоположной нам стороны ведут себя не "по-правилам", в ответ на это наша страна стала использовать новый вид боеприпасов.

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