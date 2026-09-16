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Происшествия

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В Костроме полицейские и общественники напомнили юным пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции регионального УМВД вместе с членом Общественного совета при УМВД России по Костромской области Фёдором Зажогиным провели в образовательных учреждениях областного центра профилактическую акцию, направленную на повышение безопасности юных пешеходов.

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