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В Хабаровском крае спасатели нашли тело третьего пропавшего рыбака

В Хабаровском крае спасатели нашли тело третьего пропавшего рыбака

Вечером 13 июня группа поисково-спасательного отряда из села Ракитное, входящего в состав Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, вернулась в город Хабаровск из Николаевского района после выполнения поставленных задач.

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