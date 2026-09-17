Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 144 подписчика

NASA показало, как удар объекта размером с многоэтажный дом изменил поверхность Луны

NASA показало, как удар объекта размером с многоэтажный дом изменил поверхность Луны

Крупный план кратера McGetchin на Луне, образовавшийся после удара космического тела в 2024 году / © NASA Goddard, Intuitive Machines Новый кратер получил название McGetchin в честь американского геолога и исследователя Луны Томаса Макгетчина.

Вернуться к статье