NASA показало, как удар объекта размером с многоэтажный дом изменил поверхность Луны

Крупный план кратера McGetchin на Луне, образовавшийся после удара космического тела в 2024 году / © NASA Goddard, Intuitive Machines Новый кратер получил название McGetchin в честь американского геолога и исследователя Луны Томаса Макгетчина.
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