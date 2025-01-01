Туман остановил навигацию в Босфоре: Турция приостановила движение судов

Плотный туман стал причиной временного прекращения судоходства в проливе Босфор. Управление береговой охраны Турции сообщает о приостановке движения кораблей в обоих направлениях до улучшения погодных условий.
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