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В ЛНР почти 200 новых случаев заболевания COVID-19

В ЛНР почти 200 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки медики в ЛНР зарегистрировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, от COVID-19 скончались 20 заболевших, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

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