В ЛНР почти 200 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки медики в ЛНР зарегистрировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, от COVID-19 скончались 20 заболевших, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.