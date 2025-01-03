У России в прошлом году якобы были планы по занятию Харькова, Сум и Запорожья, но их сорвала Украина.
В своих фантазиях Зеленский сорвал три крупнейших операции ВС РФ
Комментарии
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Галина Малыхина
Что только не приснится под кайфом...
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16 час.
Evgenija Palette
А вот, чтобы таких поводов для подонка Зели не было, НЕ Х ЗАРАНЕЕ ОБЪЯВЛЯТЬ О СВОИХ ПЛАНАХ... Этот все надеется, что ОНИ испугаются, и перестанут пулять ракеты... ( Вот и славно! Трам там-там)... А они не только не пугаются, но и получают новое оружие... Тактика должна быть одна -СКАЗАЛ-СДЕЛАЛ!... Как говорил Суворов - "Быстрота и натиск!"...
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15 час.
Elena Dmitrieva
Никто об этом и не говорил, кроме карлика носатого.
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6 час.
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