В своих фантазиях Зеленский сорвал три крупнейших операции ВС РФ

Evgenija Palette

А вот, чтобы таких поводов для подонка Зели не было, НЕ Х ЗАРАНЕЕ ОБЪЯВЛЯТЬ О СВОИХ ПЛАНАХ... Этот все надеется, что ОНИ испугаются, и перестанут пулять ракеты... ( Вот и славно! Трам там-там)... А они не только не пугаются, но и получают новое оружие... Тактика должна быть одна -СКАЗАЛ-СДЕЛАЛ!... Как говорил Суворов - "Быстрота и натиск!"...