Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Karmadon
    Блажен, кто верует...В жилище мигранто...
  • Elena Dmitrieva
    Никто об этом и не говорил, кроме карлика носатого.В своих фантазиях...
  • Андрей Соловьев
    Отправитть гусева в таджикистан, чтобы на своей шкуре прочувствовал отношение к русским со стороны "братского" таджик...Россия теряет миг...

В своих фантазиях Зеленский сорвал три крупнейших операции ВС РФ

В своих фантазиях Зеленский сорвал три крупнейших операции ВС РФ

У России в прошлом году якобы были планы по занятию Харькова, Сум и Запорожья, но их сорвала Украина.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Что только не приснится под кайфом...
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16 час.
Evgenija Palette
А вот, чтобы таких поводов для подонка Зели не было, НЕ Х ЗАРАНЕЕ ОБЪЯВЛЯТЬ О СВОИХ ПЛАНАХ... Этот все надеется, что ОНИ испугаются, и перестанут пулять ракеты... ( Вот и славно! Трам там-там)... А они не только не пугаются, но и получают новое оружие...  Тактика должна быть одна -СКАЗАЛ-СДЕЛАЛ!... Как говорил Суворов - &quot;Быстрота и натиск!&quot;...
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15 час.
Elena Dmitrieva
Никто об этом и не говорил, кроме карлика носатого.
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6 час.

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