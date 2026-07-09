Почему Киев отказался забирать тела украинских военных после потери Константиновки? Как размещение боеприпасов с ураном в густонаселённом пригороде столицы соотносится с заботой о мирном населении? Что на самом деле обсуждалось на полях саммита НАТО, где Зеленского не пустили на основную площадку альянса? И почему мирный план президента США Дональда Трампа был отвергнут, несмотря на публичные Читать далее: https://govorit.