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Царьград

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На фронтах СВО новый командир: Шторм внёс свои коррективы

На фронтах СВО новый командир: Шторм внёс свои коррективы

Вооружённые силы России продолжают выполнение задач в рамках специальной операции. Однако интенсивность боевых действий на различных направлениях по линии фронта значительно снизилась из-за неблагоприятных погодных условий.

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