“Горят одесские порты, уничтожены РЛС, пятая часть всех заправок в хлам”

“Прожарка” тыловой логистики ВСУ продолжилась и в прошедшую ночь, что было ожидаемо. О том, что ракетные “ответки” станут повседневной реальностью вследствие воздушных терактов бандеровцев, прогнозировали даже самостийные турбо-патриоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии