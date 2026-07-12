Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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“Горят одесские порты, уничтожены РЛС, пятая часть всех заправок в хлам”

“Горят одесские порты, уничтожены РЛС, пятая часть всех заправок в хлам”

“Прожарка” тыловой логистики ВСУ продолжилась и в прошедшую ночь, что было ожидаемо. О том, что ракетные “ответки” станут повседневной реальностью вследствие воздушных терактов бандеровцев, прогнозировали даже самостийные турбо-патриоты.

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