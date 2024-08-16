Калужанка отдала 600 тысяч рублей мошеннице за исцеление детей

В Калуге суд вынес приговор 43-летней местной жительнице за оказание "магических" услуг. По данным прокуратуры, мошенница узнала о семейных проблемах у женщины и в период с июля 2021 года по февраль 2022 года предоставляла ей "магические" услуги.