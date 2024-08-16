Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Калужанка отдала 600 тысяч рублей мошеннице за исцеление детей

Калужанка отдала 600 тысяч рублей мошеннице за исцеление детей

В Калуге суд вынес приговор 43-летней местной жительнице за оказание "магических" услуг. По данным прокуратуры, мошенница узнала о семейных проблемах у женщины и в период с июля 2021 года по февраль 2022 года предоставляла ей "магические" услуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх