«Образец торсионного вала отправлен в Детройт для дальнейшего анализа»: КВ-1 на Абердинском полигоне

Исторический артефакт — американский отчет об испытаниях тяжелого танка КВ-1 на второй год войны. Документ иллюстрирует подход тогдашнего союзника к изучению военной техники, а также оценку конструктива танка.
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