Известный акробат облил бензином ночной клуб: мстил за потерянный телефон

Известный жонглер-акробат Большого Московского цирка, участник шоу Ильи Авербуха, обладатель Гран-При на международном фестивале “Золотой Карл” пригрозил поджечь бар, в котором он потерял мобильный телефон.
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