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Одна из стран Европы начала строить заграждения на границе с РФ

Латвия начала ставить бетонные блоки на границе с Россией и Белоруссией. Как пишет Комсомольская правда, правительство страны утвердило план «военного укрепления и анти-мобильности» восточной границы государства.

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