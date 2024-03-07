Одна из стран Европы начала строить заграждения на границе с РФ

Латвия начала ставить бетонные блоки на границе с Россией и Белоруссией. Как пишет Комсомольская правда, правительство страны утвердило план «военного укрепления и анти-мобильности» восточной границы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии