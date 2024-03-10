Захарова: Украину не позвали в НАТО из-за интереса к западным территориям

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова допустила, что Украину не стали приглашать в Североатлантический альянс, так как у некоторых участников НАТО имеется интерес к западным территориям государства.
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