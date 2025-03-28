Боец рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины

Иностранные инструкторы, которые должны были обучать ВСУ пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям Украины, после удара ВС России и уехали с Украины, сообщил бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России.