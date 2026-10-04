АЭС нового поколения: Holtec продвигает проект двух реакторов на 680 МВт

Реакторы будут собирать из готовых модулей Американская Holtec International сделала очередной важный шаг к строительству двух малых модульных реакторов SMR-300 в штате Мичиган.
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