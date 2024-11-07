Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о попытке завладения 5 млн рублей одной из столичных организаций мошенническим путем

Предварительно установлено, что работник организации, расположенной в Игарском проезде, в свой последний рабочий день, воспользовавшись доступом к служебному компьютеру, вошел в программу бухгалтерского учета под аккаунтом одного из сотрудников и увеличил себе сумму компенсационной выплаты при увольнении на 5 миллионов рублей.