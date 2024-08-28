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Полковник заявил об ослаблении одного рода войск на Украине

Полковник заявил об ослаблении одного рода войск на Украине

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины постепенно ослабевает, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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