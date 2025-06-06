Спикер ЗСНО Евгений Люлин предложил масштабную модернизацию школьных стадионов

ПЕНЗА, 6 июня, ФедералПресс. В Пензе состоялось заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа под руководством координатора Совета и председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина.
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