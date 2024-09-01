Импичмент Макрона: политическая буря во Франции Ольга ВайленкоСегодняшний политический пейзаж Франции вновь обострился: левая партия «Непокорившаяся Франция» (La France Insoumise) объявила о начале процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона.
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