В сентябре 2026 года Tenet увеличил продажи на 10,9% по сравнению с августом. Кроссовер T7 остаётся лидером с 6944 покупками.
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