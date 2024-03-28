Щербакова о первой попытке четверного: «Планировала пойти в тройной прыжок, просто максимально высоко вытолкнулась, скрутилась и не раскрывалась на выезд»

– Как и когда вы решились прыгать четверные? – Помню самую первую попытку, это был четверной тулуп. Когда это увидела Этери Георгиевна (Тутберидзе), подзывает меня к себе и говорит: «На четверном прыжке надо максимально высоко выталкиваться и сразу резко вкручиваться».