ПРОНЬКО: НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ НАЧАЛАСЬ. НО НЕ ЖДЁТ ЛИ НАС И ПРИВАТИЗАЦИЯ?

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО На днях я вам уже рассказывал о том, что Центральный районный суд в Калининграде по иску Генпрокуратуры России взыскал в доход государства 52% акций "Калининградского морского торгового порта".
© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО На днях я вам уже рассказывал о том, что Центральный районный суд в Калининграде по иску Генпрокуратуры России взыскал в доход государства 52% акций "Калининградского морского торгового порта".
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