БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПРОНЬКО: НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ НАЧАЛАСЬ. НО НЕ ЖДЁТ ЛИ НАС И ПРИВАТИЗАЦИЯ?

ПРОНЬКО: НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ НАЧАЛАСЬ. НО НЕ ЖДЁТ ЛИ НАС И ПРИВАТИЗАЦИЯ?

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО На днях я вам уже рассказывал о том, что Центральный районный суд в Калининграде по иску Генпрокуратуры России взыскал в доход государства 52% акций "Калининградского морского торгового порта".

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Комментарии
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Ингерман Ланская
трепло пронька уже в первых строках врёт - этот колесник  депутат не госдумы , а думы Кёнига... остальную хрень, стало быть, можно не читать
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