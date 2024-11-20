Нижегородцам рассказали, как сэкономить на новогодних товарах

Помимо праздничного стола важную часть приготовлений также составляет новогодняя атрибутика. Тенденция к подорожанию не обошла стороной ёлки – как искусственные, так и живые, ёлочные игрушки, гирлянды и прочее.
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