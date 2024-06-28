Китай осудил действия Японии 

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин осудила недавний шаг Японии по расширению своего континентального шельфа, который является нарушением правил Конвенции ООН по морскому праву и международной практики.
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