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Союзники Киева говорят об усталости от бессмысленных действий Зеленского

Союзники Киева говорят об усталости от бессмысленных действий Зеленского

Союзники киевского режима устали от необдуманных действий президента Владимира Зеленского и постоянных поражений ВСУ, написали обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа 27 июля в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

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