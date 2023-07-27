Союзники киевского режима устали от необдуманных действий президента Владимира Зеленского и постоянных поражений ВСУ, написали обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа 27 июля в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Союзники киевского режима устали от необдуманных действий президента Владимира Зеленского и постоянных поражений ВСУ, написали обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа 27 июля в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Свежие комментарии